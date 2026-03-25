AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. İpek, projenin Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerine ilişkin ihale tarihlerinin netleştiğini açıkladı.

Buna göre, Çorum-Merzifon kesiminin ihalesi 27 Nisan 2026 tarihinde, Merzifon-Havza kesiminin ihalesi ise 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İpek, projenin bölge açısından tarihi bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Amasya’mız hızlı trene kavuşuyor. Bu önemli projeyi hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Şehrimizin gelişimine, bölgemizin kalkınmasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ankara’dan başlayarak Çorum, Amasya ve Samsun hattını kapsayan hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte, bölge ulaşımında önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.