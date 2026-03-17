VAH BENİM GÜZEL ÜLKEM VAH!

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tahtasız, iktidarı 24 yıldır ülkenin varlıklarını satmakla suçladı.

İktidarın sevdiği tek yeşilin dolar yeşili olduğunu savunan Tahtasız, şunları söyledi: "Hep diyoruz; bu iktidarın sevdiği tek yeşil var: O da doların yeşili!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla özelleştirmeye çıkarılacak taşınmazlar arasında Yavruturna Mahallesi’ndeki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi de var!

Bahabey Caddesi üzerinde ender kalmış yeşil alan sahip olan bu kıymetli bina ve arazi burada uzun zamandır gözü olan birilerine peşkeş çekilecek.

Fabrikalarımız, ormanlarımız, tarım arazilerimiz gibi Çorum’da ve Türkiye genelinde çok sayıda değerli taşınmaz rant için satılacak.

Bu satışlardan elde edilecek gelir koca bir deliğe dönüşmüş bütçe açığına ve iki ayda faize ödenen 640 milyara asla ama asla yetmeyecek.

Yok pahasına giden bu ülkenin kıymetli varlıkları olacak.

Vah benim güzel ülkem vah!

24 yıldır bu ülkenin varlıklarını satan bu iktidar giderayak köprülere, devletin elinde kalan son arazilere gözünü dikti. Satıp, savacaklar, tası tarağı toplayıp kaçacaklar!"

Muhabir: NURDAN AKBAŞ