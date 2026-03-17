Çorum Valiliği, Ramazan Bayramı ve eğitim-öğretim dönemi ara tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi amacıyla kapsamlı tedbirler alındığını açıkladı. Bayram öncesi ve sonrasında artması beklenen yoğunluk nedeniyle trafik, asayiş, sağlık ve kamu hizmetleri alanlarında ek önlemler devreye sokuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerini artıracağı belirtildi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla drone, radar ve alkol metre gibi teknik cihazlarla kontrollerin sıklaştırılacağı, sürücülerin kural ihlallerinin en aza indirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, trafik akışını olumsuz etkileyebilecek hava ve yol koşullarına ilişkin bilgilerin basın ve yayın organları aracılığıyla vatandaşlarla paylaşılacağı, böylece sürücülerin zamanında bilgilendirilerek tedbirli olmalarının sağlanacağı kaydedildi.

Bayram süresince insan yoğunluğunun artacağı otobüs garı, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları ve mezarlık gibi noktalarda güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bu alanlarda görevli personel ve araç sayısı artırılarak asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ayrıca nakit para akışının yoğun olacağı bölgelerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığı, banka şubeleri, ATM’ler ve ana caddelerde ekip sayısının artırıldığı bildirildi.

Otobüs terminallerinde yolcu yoğunluğuna karşı personel sayısı artırılırken, giriş-çıkış yapan otobüsler, şoförler ve takograflar da daha sıkı denetime tabi tutulacak.

Sağlık hizmetleri kapsamında ise il genelindeki tüm sağlık kuruluşlarında nöbetçi ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağı, 112 Acil Servis ekiplerinin sayısının artırıldığı açıklandı. Ayrıca bayram yoğunluğu nedeniyle gıda güvenliğine yönelik denetimlerin de sıklaştırıldığı; özellikle fırın, pastane, lokanta ve seyyar satıcıların daha sık kontrol edileceği belirtildi.

Su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon gibi temel hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için ilgili kurumlarda 24 saat esasına göre nöbetçi personel görevlendirildiği ifade edildi.

Valilik, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirterek, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere ilgili birimlerle iletişime geçilebileceğini hatırlattı.

