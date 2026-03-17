Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlarda 55 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınacağı açıklandı

Listede Çorum'dan Yavruturna Mahallesi’ndeki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinin arazisi de var.

Karara göre 776 ada 7 parselde yer alan Yavruturna Mahallesi’ndeki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinin arazisi taşınmaz özelleştirme programına alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI FİNANSMANI İÇİN

Kararda, söz konusu alanların mülkiyetlerinin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu belirtilerek, “Bu yapıların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanmasına, özelleştirmeden elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere hazineye aktarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.