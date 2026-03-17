Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK