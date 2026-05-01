Çorum'da Samet Y. isimli bir genç de sosyal medya hesabından "Anısı olduğu için götürüyorum” notuyla belediyeye ait çöp konteynerini taşıdığı anları paylaştı.

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken “çöp konteyneri taşıma” akımı, Çorum'a da sıçradı. Çorum'da Samet Y. ve birçok genç sosyal medya hesabından "Anısı olduğu için götürüyorum” notuyla belediyeye ait çöp konteynerini taşıdığı anları paylaştı.

Belediyeden helallik isteyen gencin görüntüleri viral olurken, 'anısı var' akımı kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Çorum Belediyesi'nin gençlere cevabı gecikmedi. Belediye sosyal medya hesaplarından "Lütfen geri bırakın 🥺Bizde daha çok anısı var" paylaşımı yaptı.