Çorum’da Kırkdilim Tünelleri’nin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları’na da nezaket ziyaretinde bulundu.

Çorum Valiliği ve Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ile birlikte AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ı ziyaret etti. AK Parti’de il ve merkez yöneticileri ile ilçe belediye başkanları ve teşkilat başkanlarıyla buluşan Bakan Uraloğlu MHP İl Başkanlığı’nda da yöneticilerle görüştü.

Bakan Uraloğlu iki ziyarette yaptığı açıklamada; “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; sahadan aldığımız güçle, hizmet ve eser siyasetimizi daha da ileri taşıyarak ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın birlik ve dayanışma ruhuyla, ülkemizin hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Alar ve Çıplak da nazik ziyaretleri için Uraloğlu’na teşekkür ederek hediye takdim etti.

