Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurullarının tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen ÇESOB seçimi de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen ÇESOB Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Recep Gür ile Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt yarıştı.

Çorum merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 40 Esnaf Odası Başkanı ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 300 delegenin yer aldığı kongreye ayrıca Ticaret İl Müdürü Fatih İncitmez, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile diğer davetliler katıldı.

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ın başkanlığında İbrahim Kabalak, Abdullah Uyar, Sadık Balaban ve Serdar Yılmaz’ın divan üyeliklerine seçilmesi ile başlayan genel kurulda Başkanlık divanına imza yetkisinin onaylanmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi, bilanço, gelir ve giren hesaplarının okunarak müzakeresi ile devam eden kongrede daha sonra Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Yeni dönem çalışma programı, aylık ücretler, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri, ile tahmini bütçenin okunarak kabul edilmesi ile devam eden kongrede birlik yönetimine çeşitli konularda yetkiler verildi.

ADAYLAR BİRLİK

VURGUSU YAPTI

Kongrede daha sonra ise dilek temenniler bölümüne geçildi. Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı ve ÇESOB Başkan Adayı Erol Bozkurt, esnafın içinden gelen bir isim olarak sorunları bildiğini, esnafın yaşadığı zorlukları birlik beraberlik ile aşabileceklerini, koltuk değil hizmet için aday olduğunu kaydetti.

Seçilmesi halinde kapısının ve telefonlarının esnaf sanatkara 7 gün 24 saat açık olacağını belirterek odalara güç veren bir ÇESOB hedeflediğini anlatan Bozkurt, birliğin sanayideki arazisi üzerine yeni bir ÇESOB binası ve esnaf için dükkanlar yapmak adına çalışma yürüteceğini de belirtti.



GÜR’DEN MÜJDE

Daha sonra kürsüye gelen ÇESOB Başkanı Recep Gür de konuşmasında birlik beraberliğin önemine değindi. Esnaf teşkilatının kongresinin bayram havasında geçeceğine inandığını belirterek 8 yıllık görev süresi boyunca tüm esnaf sanatkarın acı gününde de mutlu gününde de yanında olma gayreti gösterdiğini vurgulayan Recep Gür, ÇESOB’un yeni binası için projelerinin hazır olduğunu, en kısa sürede içerisinde 38 işyeri, toplantı salonu ve esnaf odası bürolarının bulunduğu 4 katlı yeni yerin temelini atmayı hedeflediklerini müjdeledi.

Bu zor dönemde esnaf sanatkarın birlik beraberliği ihtiyacı olduğunu da kaydeden Gür, yaşanan sorunların çözümü için gerek yerelde gerekse bakanlıklarda her türlü girişimi yaptıklarını, bugüne kadar ilimizi ziyaret eden yetkililere sundukları dosyalar sayesinde TBMM’de 4 kez esnaf sorunlarının soru önergesi olarak görüşüldüğünü, bundan sonra da sorunların çözümü noktasında gece gündüz çalışmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kongrede daha sonra seçimlere geçildi. ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün güven tazelediği seçim sonunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdurrahman Uysal, Mehmet Gayretli, Erdal Kolaylı, Fevzi Bilgin, Mustafa Erbaş ve Necmettin Uzun; Denetim Kurulu üyeliklerine Halil Piroğlu, Nihat Kabakcı ve Erkan Kor; Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Osman Aşutoğlu, Selami Koçyiğit ve Serdar Yılmaz seçildi.

Kongrede Recep Gür 201, Erol Bozkurt ise 90 oy aldı.