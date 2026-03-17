Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26), 8-9 Nisan tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde kapılarını açıyor. Bu yıl "Gençliğin Üretim Çağı" (GÜÇ) temasıyla düzenlenen fuar, ilk kez bir üniversite kampüsü atmosferinde gerçekleşerek iş dünyası ile genç yetenekleri daha sıcak bir zeminde buluşturacak.

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını sektörün öncüleriyle bir araya getiren OKAF'26, 8-9 Nisan tarihlerinde Samsun'da iş dünyası ile kariyerine yön vermek isteyen gençleri buluşturmaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, Türk Telekom'un desteğiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuara, bölgedeki 9 paydaş üniversite güç birliği yaparak eşlik ediyor.

OKAF İLK KEZ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE

OKAF'26, geçmiş yıllardaki organizasyonlardan farklı olarak bu yıl ilk kez bir üniversite kampüsünde düzenlenecek. Etkinlikler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde yer alan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi'nin iki spor salonunda ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın kampüs içine taşınması hem öğrencilerin katılımını kolaylaştıracak hem de firmaların potansiyel adaylarla kendi yerleşkelerinde bağ kurmasını sağlayacak. Kampüs dışında fuara katılmak isteyenlere de ulaşım açısından büyük kolaylık sağlayacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki fuarda; Amasya, Çankırı Karatekin, Çorum Hitit, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri paydaş olarak yer alıyor. Bölgesel çapta büyük bir sinerji oluşturan OKAF'26; mülakat simülasyonlarından atölye çalışmalarına, kariyer söyleşilerinden girişimcilik panellerine kadar geniş bir yelpazede gençlere rehberlik edecek.

Sadece öğrenciler için değil, işveren markasını güçlendirmek ve doğru yeteneğe ulaşmak isteyen firmalar için de fuar özel öneme sahip. Katılımcı kurumlar; kendilerine ayrılan özel odalarda birebir mülakat yapabilecek, etkinlik salonlarında kendi markalarını anlatan kariyer oturumları düzenleyebilecek. Firmalar platin, altın, gümüş ve bronz sponsorluk seçenekleriyle (9, 15, 18 m2) stant kiralayarak marka görünürlüklerini artırabilecekler. Kamu kuruluşları da fuarda kendilerine ayrılan stantlarda yerlerini alacak. OKAF'26, yalnızca stant ziyaretlerinden ibaret bir organizasyon olmanın ötesine geçerek gençlere kariyer kapılarını aralayacak. İki gün boyunca sürecek program kapsamında düzenlenecek mülakat simülasyonları, öğrencilerin iş görüşmelerindeki heyecanını deneyime dönüştürürken; sektör profesyonellerinin yöneteceği atölye çalışmaları ve paneller, teorik bilgiyi sahadaki pratikle birleştirecek. Genç yetenekler, ilgi ve becerilerine uygun kariyer rotalarını bizzat şirketlerin insan kaynakları yetkilileriyle çizme şansı yakalarken, kişisel gelişim seminerleri ve "kariyer konuşmaları" başlığı altındaki ilham verici buluşmalar, bölgedeki istihdam ekosistemini daha canlı ve interaktif bir yapıya kavuşturacak.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde "Yetenek Her Yerde" mottosuyla başlayan Bölgesel Kariyer Fuarları, pandemi molasının ardından her yıl artan bir ivmeyle devam ediyor. 2026 yılında önemli bir değişikliğe uğrayan organizasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, Türk Telekom'un desteğiyle 12 farklı ilde ev sahibi ve paydaş üniversitelerle düzenliyor. OMÜ, 2022 ve 2023 yıllarındaki başarılı ev sahipliğinin ardından, bayrağı 2024 ve 2025'te Samsun Üniversitesi'ne devretmişti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2026 yılında üçüncü kez ev sahibi üniversite olarak OKAF'ı Samsun'da organize edecek. Özellikle KOBİ'lerin insan kaynakları kapasitelerini artırmayı ve üniversite kariyer merkezlerini iş dünyasıyla entegre etmeyi amaçlayan OKAF'26, Orta Karadeniz'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan katkı sunacak.

Muhabir: Haber Merkezi