Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıkları bir araya getirerek oluşturduğu "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.223 MİLYON TL MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİTMSF, satışa konu olan bütünlük için 223 milyon TL muhammen bedel belirledi. Söz konusu ihale, 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2016'DA EL KONULMUŞTU

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişi ve şirketlere yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Bu süreçte, "terör örgütünün finansmanı", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konmuştu. TMSF, kayyım olarak yönettiği şirketin varlıklarını satışa çıkararak yeni bir süreci başlattı.