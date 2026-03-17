Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'nde tüm yurtta olduğu gibi Çorum’daki camiler de doldu taştı.

Çorum’da Yatsı Namazı öncesi Akşemseddin Camii’ne akın akın gelen vatandaşlar, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu’nun ilahileriyle coşarken Müftü Şahin Yıldırım'ın “Kadir gecesini nasıl değerlendirmeliyiz” konulu vaazıyla bilgilendi. Gece Müftü Yıldırım’ın duygu yüklü duası ile manevi hazza ulaştı.

Daha sonra Yatsı ve Teravih namazının kılınması, tesbihat, dua ve aşrı şerif ile geceyi manevi atmosferde tamamlayan vatandaşlarla cami çıkışı müsafaha yapan İl Müftüsü Yıldırım, gecenin hayırlı ve bereketli geçmesi dileklerinde bulundu.

Geceye Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile kurum müdürleri de katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK