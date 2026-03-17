Sergide, Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif ve Nal-ı Şerif gibi önemli emanetlerin yanı sıra Mescid-i Nebevi ve Kabe örtüleri, Kabe'nin anahtarı, Osmanlı dönemine ait nişaneler ve daha birçok kıymetli eser yer aldı. Yoğun katılımın sağlandığı sergide vatandaşlar İslam'a ait değerleri bir arada görebilme fırsatı yakaladı.

Kılınan teravih namazının ardından eşiyle birlikte kutsal emanetleri görmeye gelen Metin Göktepe, "Aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bütün İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Kutsal eserlerle beraber belediyemiz bizi faydalandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çorumlu vatandaşlara manevi atmosferden nasibini almaları gerektiğini söyleyen Hayrettin Köybaşı, "Bu mübarek Kadir Gecesi'nde camilerde ibadetlerimizi yaptıktan sonra ziyaret edelim dedik. Kutsal emanetlerin feyzinden, bereketinden, kokusundan faydalanalım dedik. Bütün Çorum halkının buraya gelerek bu manevi atmosferden nasibini almasını diliyoruz" diye konuştu.



Katılım sağladığı sergide bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hüseyin Emre Erkoç, "Güzel bir katılım yani ben gayet etkilendim içeride kaldığımı söylüyorum. Osmanlı döneminden kalma eşyalar, Peygamber Efendimizin eşyalarını gördük. Yani gayet mutlu olduk böyle bir durum olduğunu ve bu etkinlikten" şeklinde ifade etti.

Sergilenen hatıraları yerinde görmek için katılım sağladığını söyleyen Haktan Öncel, "Peygamber Efendimiz'in saçı ve sakalı şerifini görmek için ve onun döneminden kalan hatıraları görmek için buradayım. Atmosfer gerçekten çok güzel. Arkadan gelen ilahi sesi buraya huzurlu bir ortam katıyor" dedi.