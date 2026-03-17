Ziyarete MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölgör, Çorum Belediye Başkanvekili Ali Beyaz ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Ziyarette Çorum’da yürütülen belediye çalışmaları ve şehir için planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhur İttifakı’nın yerel yönetimlerdeki işbirliği ve koordinasyonunun önemine dikkat çekilirken, şehir için yapılacak çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceği vurgulandı.

Heyet, nazik ev sahipliği dolayısıyla Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, Çorum’a hizmet yolunda yürütülen çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi