Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobilin devrildiği kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Orhan Aykaç idaresindeki 19 KF 350 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolunun 32. kilometresinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Orhan Aykaç ile yolcular Burakcan A. ve Ramazan A., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aykaç, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Aykaç, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.