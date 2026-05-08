Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 1. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın sığınağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sığınakta bulunan eşyaların tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken apartmanı kaplayan yoğun duman da tahliye edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sığınakta bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.