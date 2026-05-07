Kaza, Sungurlu Çorum yolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Z. idaresindeki 06 NE 159 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 19 AEJ 660 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı