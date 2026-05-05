Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

F.E.K. idaresindeki 55 EN 702 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı kampüs yakınında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.