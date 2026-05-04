Çorum’da Buharaevler Mahallesi Slimkent 1. Cadde’de seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden alev aldı.

Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, sürücü durumu fark ederek aracı durdurup yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de otomobil tamamen yandı.

Otomobilin bakımdan yeni çıktığı ve sahibinin şikayetçi olacağı öğrenilirken; olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.