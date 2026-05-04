Alınan bilgiye göre, M.Ç. (19), telefonda kendisi ile konuşmak istediğini söyleyen G.Ö. ile Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerindeki çocuk parkında buluştu.

Bir süre sonra parka G.Ö.’nün arkadaşları E.S.P, İ.Ö. ve N.Ç. de geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KOLYE ve KÜNYESİNİ ALDILAR

Darp sırasında genç kızın cep telefonunun parçalandığı, kolye ve künyesinin alındığı, ayrıca kıyafetlerinin yırtıldığı ve olay anının kayda alındığı iddia edildi.

Tedavisi süren M.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, bir gözünde görme kaybı riski bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.