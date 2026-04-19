Çorum’da bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darp edilerek gasp edildiğini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, H.A. (56), gece saatlerinde Çepni Mahallesi Ömür 1. Sokak’ta tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Darp edilen H.A., saldırganların kendisini gasp ettiğini öne sürdü.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.