Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, dijital platformlarda halkı yanıltmaya yönelik paylaşım yapan kişilere karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

İlçede Whatsapp uygulaması üzerinden öğrenci velilerine asılsız bir şekilde “Hanımlar 23 Nisan’da daha da büyüğü olacakmış, bir okulda 8 bıçak ve bir tabanca bulunmuş hanımlar” şeklinde paylaşımda bulunan T.A. (26) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇLUYU ÖVME...

Öte yandan bir okulun öğrenci grubunda “Gözdağı verme 2000 TL, adam dövme 5000TL, adam öldürme 10.000 TL, Mekan kurşunlama 15. 000 TL” şeklinde paylaşım yapan B.Ş. (14) ve M.Y.K. (14) suç ve suçluyu övme suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.