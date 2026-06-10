Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 19 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 3 bulunarak ailelerine teslim edildi.

1-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı araştırmalar yapıldı. Aralarında 2 yağma (gasp) ve 1 kasten öldürme suçundan aranan kişilerin de bulunduğu toplam 19 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Öte yandan, kayıp olduklarına dair başvuruda bulunulan 3 erkek şahıs da yapılan çalışmalar neticesinde bulunarak ailelerine teslim edildi. Yapılan açıklamada, halihazırda aranmasına devam edilen herhangi bir şahsın bulunmadığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi