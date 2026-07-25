İsmail K. (49) idaresindeki 67 AT 099 plakalı otomobil, Gökçeağaç Köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Faruk E. (72) yönetimindeki 19 DF 259 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Bu sırada Ali K. (74) yönetimindeki 19 HG 181 plakalı hafif ticari araç da otomobile arkadan çarparak kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer E. (77), Satı E. (50), Ali K. (8), Nihal K. (62) ve Dursun K. (44) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle traktörün römorkundan düşerek ağır yaralanan Satı E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kazanın, traktörün ışık donanımının bulunmaması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.