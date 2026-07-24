Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde nakli ve satışının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 1 adet tabanca, 8 adet fişek ile birlikte 20 bin 160 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem yapılırken, şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, 21 Temmuz 2026 tarihinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Bu operasyonda ise 1.097 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirleri ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi