Kaza, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yaralı, tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK