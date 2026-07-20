Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 17 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 4 kişinin tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4’ü hırsızlık olmak üzere toplamda 17 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıstan tamamının bulunduğu bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi