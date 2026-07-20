Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Abdalata Köyü’nde yaşayan Emre Dalyan (23), helezon ile römorka buğday yüklediği sırada, akıma kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dalyan, acil müdahaleye alımdı.
Acil müdahaleye alınan Dalyan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Dalyan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK