Alınan bilgiye göre, Çorum-Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada H.S.Y. (29) ile A.K.K. (32) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kendi imkanlarıyla kentte bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından H.S.Y. ve A.K.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, yaralama olayına karışan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.