Edinilen bilgilere göre, Alaca’da yaşayan 19 yaşındaki Şahin Özdemir, 6 Temmuz 2026 tarihinde "markete alışverişe gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Özdemir'in en son Alaca-Çorum kara yolunda görüldüğü öğrenildi.

Yakınlarının kendi imkânlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Şahin Özdemir'in evden ayrıldığı sırada “altında koyu mavi kot pantolon, üzerinde kapüşonlu eşofman üstü, kapüşonlu üstün içinde beyaz tişört ve ayağında spor ayakkabı” bulunduğu öğrenildi.

Ailesi, 11 gündür çocuklarından haber alamadıklarını belirterek, Şahin Özdemir'i gören veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yada en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermelerini istedi.

Kayıp gencin bulunması için Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.