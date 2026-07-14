Edinilen bilgiye göre, haziran ayında İskilip ilçesinde E.O. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak ağına düşüren şahıs tarafından 1 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcı şahsa parayı teslim eden E.O., dolandırıldığını anladıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu. İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından ilçedeki güvenlik kameraları inceleme altına alınarak günlerce yürütülen fiziki ve teknik takip neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın H.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından İskilip Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı