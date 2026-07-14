Olay, Merkez ilçe Eskiekin köyü yolu Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. ile S.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde S.Ü., R.A. tarafından tüfekle vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı