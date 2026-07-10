Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde Y.Ü., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Y.Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüphelinin olayın ardından bir tabancayı Gelincik Sokak'taki boş bir arsaya attıktan sonra okayda kullandığı tüfekle kaçtığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK