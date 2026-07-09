Olay, merkeze bağlı Kavacık köyü Yamaç Dağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için tespit ettikleri yarığa giren Salih D. Mahmut F. Murat D. Hasan K. ve Hasan T. kazı yaptığı sırada arkadaşları İbrahim A. yaklaşık 30 metre derinlikte mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ölçümlerde yarıkta metan gazı tespit edilmesi üzerine, içerinin havalandırılması amacıyla yarığa boru indirildi.

Kurtarma çalışmalarının istenilen sonucu vermemesi üzerine bölgeye madenci ekibi de talep edildi.

Mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.