Edinilen bilgilere göre Bursa'da Keramettin C. (53) yönetimindeki 41 L 0186 plakalı kamyonet ile Çorumlu Mustafa Yıldırım’ın kullandığı 16 BHF 644 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Yıldırım (32), motosikletten düşerek kamyonetin altına savruldu.
Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Yıldırım, yoğun bakımda 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Büyükdona köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesi bugün İnelgöl'de toprağa verilecek.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ