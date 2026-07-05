Kaza, Çepni Mahallesi İskilip 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.Ş. idaresindeki 19 BL 084 plakalı minibüs ile Erdem Ö. yönetimindeki 19 FH 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile minibüsün yol ayrımında çarpıştığı anlar yer aldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı