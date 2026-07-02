Aslen Çorum'un Sungurlu ilçesinden olan ve Ankara'da yaşayan iki çocuk annesi Nazife Karabay, genç yaşta hayatını kaybetti.

Merhum Zekeriya ve Melahat Cesur'un kızı olan Nazife Karabay, Zeki, Recep ve Atakan Cesur'un da kardeşiydi. Genç yaşta yaşamını yitiren Karabay'ın acı haberi, başta Cesur ve Karabay aileleri olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntü oluşturdu.

Nazife Karabay'ın cenazesi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.