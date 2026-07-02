Mardin'de görev yapan Çorumlu polis memuru Musa Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Aycan Ö.'nün Çorum'daki evine gelerek saldırıda bulundu. Olayda eşi, kayınvalidesi ve iki çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 1 Temmuz günü saat 15.25 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mardin'de görev yapan polis memuru Musa Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Aycan Ö.'nün Çorum'daki ikametine geldi.

Burada çıkan olayda Musa Ö.'nün, eşi Aycan Ö.'nün başına aldığı darbeler nedeniyle kaşının ve başının yaralanmasına neden olduğu, kayınvalidesinin bacağının kırıldığı, 1 yaşındaki bebeği boğmaya çalışarak başından yaraladığı ve 6 yaşındaki çocuğunun da elini ısırdığı öne sürüldü.

İddialara göre şüpheli, olayın ardından eşi Aycan Ö.'ye ait altınları ve otomobili alarak evden ayrıldı.