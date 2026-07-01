Kaza, gece saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu Köyü Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yörede "Köçek İsmail" lakabıyla tanınan 43 yaşındaki İsmail Ersoy ile davulcu Cihan Taş, katıldıkları düğünün ardından yola çıktı.



ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Cihan Taş yönetimindeki 37 ACDE 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.



GEÇ FARKEDİLDİ

Kazanın gece meydana gelmesine rağmen araç sabah saatlerinde fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan Cihan Taş ile İsmail Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.



ÖLÜM HABERLERİ YASA BOĞDU

İki kişinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Cihan Taş'ın acı haberi memleketi Kargı'nın Tepearkası köyü ile sevenlerini yasa boğdu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ