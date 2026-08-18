Çorum istikametinde ilerleyen bir tır şoförü, dağın zirvesindeki tek başına duran kapıyı görünce aracını durdurdu.



Bu güzergahı bilen Çorumlulara seslendi: “Bu kapı burada ne işe yarıyor, hikayesini bilen var mı?”





Çorum'un Laçin ilçesi Kırkdilim mevkiinde yer alan ve milattan önce 2'nci yüzyılda yapıldığı düşünülen Kapılıkaya Kaya Mezarı görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Bölgenin en önemli arkeolojik miraslarından biri olarak kabul edilen Kapılıkaya, özellikle tarih meraklıları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İl merkezine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 bin yıldan fazla geçmişiyle bölgenin tarihine ışık tutan Kapılıkaya Kaya Mezarı, çevresindeki doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Yüksek kayaların arasındaki konumu sayesinde hem tarihi hem de doğayı bir arada görmek isteyenler için cazip bir rota oluşturuyor.