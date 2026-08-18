Uzun yıllar Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dolak için düzenlenen programda, kuruma ve tarım sektörüne sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Görev süresi boyunca tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, mera alanlarının korunması ve ıslahı ile yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürüten Dolak’ın, bilgi birikimi ve tecrübesiyle kuruma önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Vasfi Dolak’a kurumda verdiği emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, ailesi ve sevdikleriyle birlikte güzel bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.

Muhabir: SELDA FINDIK