Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik araştırma ve çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda, aralarında 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suç kapsamında aranan şahısların da bulunduğu toplam 12 kişi yakalandı.

Öte yandan aynı tarihler arasında 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere 10 kişi hakkında kayıp olduğuna dair müracaatta bulunuldu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayıp olarak aranan 10 kişinin tamamı bulundu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ