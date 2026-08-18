Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik araştırma ve çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucunda, aralarında 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suç kapsamında aranan şahısların da bulunduğu toplam 12 kişi yakalandı.
Öte yandan aynı tarihler arasında 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere 10 kişi hakkında kayıp olduğuna dair müracaatta bulunuldu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayıp olarak aranan 10 kişinin tamamı bulundu.

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Muhabir: NURDAN AKBAŞ