Olay, merkez ilçeye bağlı Celilkırı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 bin adet saman balyası yanarak küle döndü.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı