Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Bakan Bolat’a, Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri eşlik etti.

Kent merkezinde iş yerlerini ziyaret eden Bakan Bolat, esnafla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Bolat, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Çorum’un ticari hayatı ve kentteki ekonomik hareketlilik üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi