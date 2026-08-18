Çorum’un tanınmış esnaflarından, Karabacak Mobilya sahibi Ali Karabacak, geçtiğimiz günlerde babası Sadık Karabacak’ın vefatıyla büyük bir acı yaşamıştı.

Merhum Sadık Karabacak’ın vefatının ardından Karabacak ailesinin acısını paylaşmak ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ali Karabacak ile mağazada bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Aşgın, merhum Sadık Karabacak için Allah’tan rahmet, Karabacak ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinde Ali Karabacak'ın oğulları TSO Meclis Üyesi Berkan Karabacak ile Emre Karacak da hazır bulundu.

Ali Karabacak ve oğulları, nazik ziyareti ve taziye dilekleri nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK