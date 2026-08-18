Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor.

Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek.

Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek.

Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulması bekleniyor.

Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak; sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme Meclis'te kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek.

400 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ETKİLEYECEK

Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında.

Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması amaçlanıyor.