Arca Çorum FK’nın antrenman öncesinde düzenleyeceğini duyurduğu basın toplantısında yaşanan giriş prosedürü nedeniyle basın mensupları toplantıya katılmadan tesislerden ayrıldı.

Arca Çorum FK’da bugün antrenman öncesinde yapılması planlanan basın toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antrenmanı ve basın toplantısını takip etmek üzere tesislere gelen basın mensuplarına, saat 17.45’ten önce tesislere giriş yapılamayacağı bildirildi. Bunun üzerine gazeteciler tesislerin arka girişinde beklemeye başladı.

Bu sırada tesis girişinde görevli güvenlik görevlisinin ziyaretçi kartlarının kimlik karşılığında verileceğinin belirtilmesi üzerine basın mensupları durumu değerlendirdi.

Gazeteciler, basın toplantısını takip etmek amacıyla geldikleri tesiste bu uygulamayla karşılaşmalarının ardından ortak karar alarak toplantıya katılmama kararı verdi ve tesislerden ayrıldı.

Olayın Arca Çorum FK yönetim kurulu üyelerine ulaşmasının ardından bazı yöneticilerin basın mensuplarını telefonla arayarak yaşananlardan dolayı özür diledi.

Yöneticiler, yaşanan durumun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade ettiği belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından kulüp ile basın mensupları arasındaki iletişim ve tesis girişlerinde uygulanacak prosedürlerin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.