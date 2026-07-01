Çorum’un tanınmış isimlerinden olan ve sadece bir dernek başkanı değil, aynı çatının altında büyüdüğü tüm kader arkadaşları için bir ağabey, bir baba ve sığınılacak güvenli bir liman olan Türkiyem İlköğretim Okulu personeli Hayri Şenöz 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kendisi gibi Çorum Yetiştirme Yurdu’ndan ayrılan hayat arkadaşı Fadime Şenöz ile evlenen, İsmet Şenöz ve Kısmet Meral'in babası, Simit Fuarı'nın sahibi Fatih Meral'in kayınpederi ve emekli PTT Müdürü Mustafa Şenöz’ün kardeşi olan merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi