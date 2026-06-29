Çorum'da Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selami Körüklü, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar eğitim alanında görev yapan Selami Körüklü, Mimar Sinan Ortaokulu’nda öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak da hizmet veren Körüklü’nün vefatı, ailesi, yakınları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Saliha Körüklü Yandım’ın kardeşi olan merhumun cenazesi bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi günü) öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere eğitim camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.