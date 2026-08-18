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ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Tuzluçayır’ı inşa eden inşaatçı olarak tanınan merhum dülger Veli Kaplan’ın eşi, Gülten Bektaş’ın annesi, Ali Bektaş’ın kayınvalidesi olan Safiye Kaplan’ın cenazesi, dün Çorum Merkez Evciyenikışla köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

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