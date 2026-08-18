20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in ablası Safiye Kaplan (90), Pazar sabahı Ankara Tuzluçayır’daki evinde hayatını kaybetti.
Tuzluçayır’ı inşa eden inşaatçı olarak tanınan merhum dülger Veli Kaplan’ın eşi, Gülten Bektaş’ın annesi, Ali Bektaş’ın kayınvalidesi olan Safiye Kaplan’ın cenazesi, dün Çorum Merkez Evciyenikışla köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi