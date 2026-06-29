Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kavşakta meydana gelen trafik kazalarını ve vatandaşların sinyalizasyon talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na iletti.

Görüşmenin ardından Bakan Uraloğlu, kavşakta trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sinyalizasyon sistemi kurulması için talimat verdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma kapsamında kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulacak.

Söz konusu kavşak, yeni yapılan Çorum-Osmancık-İstanbul Karayolu ile Çorum şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Aynı zamanda Çatak ve Hamamlıçay köyleri, Çorum-İskilip yolu ve Çorum Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan önemli bir ulaşım noktası olması nedeniyle yoğun araç trafiği yaşanıyor.

Son dönemde trafik kazalarının yaşandığı kavşakta alınan sinyalizasyon kararının kısa süre içerisinde hayata geçirilmesiyle birlikte, trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi ve kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ